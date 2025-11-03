|
03.11.2025 06:31:29
Mitsubishi Logistics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Mitsubishi Logistics gab am 31.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 40,50 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mitsubishi Logistics ein EPS von 9,71 JPY je Aktie vermeldet.
Mit einem Umsatz von 67,55 Milliarden JPY, gegenüber 69,01 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,11 Prozent präsentiert.
