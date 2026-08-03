Mitsubishi Logistics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mitsubishi Logistics veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 17,75 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 51,80 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,94 Prozent auf 70,58 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 68,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at