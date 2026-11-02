Mitsubishi Logistics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mitsubishi Logistics hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 10,25 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 40,50 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 74,28 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 67,55 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at