Mitsubishi Materials: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mitsubishi Materials äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,57 Milliarden USD – ein Plus von 13,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mitsubishi Materials 3,14 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,71 USD erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 12,24 Milliarden USD, gegenüber 12,87 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 4,92 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at