Mitsubishi Materials gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mitsubishi Materials lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,49 USD gegenüber 1,90 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,70 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

