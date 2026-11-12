Mitsubishi Materials präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mitsubishi Materials hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Mitsubishi Materials hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 532,42 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 72,98 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 650,40 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 398,51 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at