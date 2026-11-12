|
12.11.2026 06:31:28
Mitsubishi Materials präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Mitsubishi Materials hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Mitsubishi Materials hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 532,42 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 72,98 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 650,40 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 398,51 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!