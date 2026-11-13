Mitsubishi Materials präsentierte Quartalsergebnisse

Mitsubishi Materials veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 3,34 USD gegenüber 0,490 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 51,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,08 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2,70 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at