15.05.2026 06:31:29

Mitsubishi Materials stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mitsubishi Materials lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 32,09 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -115,550 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 559,57 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mitsubishi Materials einen Umsatz von 478,38 Milliarden JPY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 310,56 JPY. Im Vorjahr waren 260,82 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,02 Prozent zurück. Hier wurden 1 844,05 Milliarden JPY gegenüber 1 962,08 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at

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