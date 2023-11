Mitsubishi Materials stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mitsubishi Materials präsentierte in der am 10.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

Es stand ein EPS von 47,47 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mitsubishi Materials noch ein Gewinn pro Aktie von -3,930 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mitsubishi Materials 353,54 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 409,35 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 23,06 JPY gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 383,46 Milliarden JPY geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at