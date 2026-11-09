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09.11.2026 06:31:29
Mitsubishi Motors: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Mitsubishi Motors hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Mitsubishi Motors vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,26 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7,450 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 688,96 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 652,17 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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