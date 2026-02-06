Mitsubishi Motors: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mitsubishi Motors hat am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,55 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -2,720 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 715,27 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 681,91 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at