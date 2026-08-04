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04.08.2026 06:31:29
Mitsubishi Motors präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Mitsubishi Motors hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 1,05 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mitsubishi Motors noch ein Gewinn pro Aktie von 0,550 JPY in den Büchern gestanden.
Mitsubishi Motors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 619,86 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 609,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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