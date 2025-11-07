Mitsubishi Motors präsentierte Quartalsergebnisse

Mitsubishi Motors äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 7,45 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5,70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mitsubishi Motors in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 652,17 Milliarden JPY im Vergleich zu 679,86 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at