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11.05.2026 06:31:29
Mitsubishi Motors präsentierte Quartalsergebnisse
Mitsubishi Motors hat am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Mitsubishi Motors hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,390 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mitsubishi Motors in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,86 Milliarden USD im Vergleich zu 5,24 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,500 USD. Im letzten Jahr hatte Mitsubishi Motors einen Gewinn von 1,88 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 19,22 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 18,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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