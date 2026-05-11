Mitsubishi Motors: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mitsubishi Motors stellte am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 10,83 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,90 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Mitsubishi Motors mit einem Umsatz von insgesamt 920,00 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 798,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 15,15 Prozent gesteigert.

In Sachen EPS wurden 7,48 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mitsubishi Motors 28,70 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 2 896,54 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2 788,23 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at