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05.08.2026 06:31:29
Mitsubishi Motors: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Mitsubishi Motors äußerte sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,07 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,67 Prozent auf 3,89 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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