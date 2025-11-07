Mitsubishi Motors stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mitsubishi Motors hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,51 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,93 Prozent auf 4,42 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at