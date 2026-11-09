Mitsubishi Motors vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mitsubishi Motors hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,510 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,20 Prozent zurück. Hier wurden 4,33 Milliarden USD gegenüber 4,42 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at