Mitsubishi Nichiyu Forklift präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mitsubishi Nichiyu Forklift hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 23,19 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 20,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,83 Prozent auf 158,07 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Mitsubishi Nichiyu Forklift 162,66 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at