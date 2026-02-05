Mitsubishi Nichiyu Forklift veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mitsubishi Nichiyu Forklift hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Mitsubishi Nichiyu Forklift hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 14,75 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,240 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 172,24 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 164,97 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at