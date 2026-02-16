|
Mitsubishi Paper Mills: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Mitsubishi Paper Mills hat am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Mitsubishi Paper Mills hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 17,49 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 60,12 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 38,74 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 44,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
