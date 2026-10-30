MITSUBISHI PENCIL: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

MITSUBISHI PENCIL lud am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 37,01 JPY. Im Vorjahresviertel hatte MITSUBISHI PENCIL 15,69 JPY je Aktie erwirtschaftet.

MITSUBISHI PENCIL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,07 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at