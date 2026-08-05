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05.08.2026 06:31:29
Mitsubishi präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Mitsubishi hat sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 0,51 USD. Im letzten Jahr hatte Mitsubishi einen Gewinn von 0,360 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 32,51 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 29,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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