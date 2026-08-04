Mitsubishi: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Mitsubishi hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 81,53 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Mitsubishi 51,59 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 5 181,00 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 22,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4 218,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at