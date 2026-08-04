|
04.08.2026 06:31:29
Mitsubishi: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Mitsubishi hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 81,53 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Mitsubishi 51,59 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 5 181,00 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 22,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4 218,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!