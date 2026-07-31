Mitsubishi Research Institute: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Mitsubishi Research Institute hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -100,96 JPY. Ein Jahr zuvor waren 6,66 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 25,66 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at