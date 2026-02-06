Mitsubishi Research Institute öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mitsubishi Research Institute hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 167,27 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mitsubishi Research Institute 63,01 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mitsubishi Research Institute im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30,90 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 27,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at