05.11.2026 06:31:28

Mitsubishi Research Institute öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mitsubishi Research Institute ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mitsubishi Research Institute die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mitsubishi Research Institute hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 29,18 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 86,73 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,73 Prozent auf 27,83 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 29,84 Milliarden JPY gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 407,54 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Mitsubishi Research Institute ein EPS von 405,55 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 126,06 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 121,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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