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29.04.2026 06:31:29
Mitsubishi Research Institute: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Mitsubishi Research Institute präsentierte in der am 27.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 370,41 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 247,06 JPY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 41,67 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mitsubishi Research Institute einen Umsatz von 37,73 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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