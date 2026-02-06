Mitsubishi Steel MfgCo legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mitsubishi Steel MfgCo hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 21,58 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 64,34 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 36,53 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39,07 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at