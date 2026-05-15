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15.05.2026 06:31:29
Mitsubishi Steel MfgCo legte Quartalsergebnis vor
Mitsubishi Steel MfgCo hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 135,87 JPY. Im letzten Jahr hatte Mitsubishi Steel MfgCo einen Gewinn von 89,46 JPY je Aktie eingefahren.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,73 Prozent auf 38,10 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 202,04 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Mitsubishi Steel MfgCo ein EPS von 155,92 JPY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig standen 154,56 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Mitsubishi Steel MfgCo 159,58 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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