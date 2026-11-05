Mitsubishi Steel MfgCo präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mitsubishi Steel MfgCo hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 29,45 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 52,20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,96 Prozent zurück. Hier wurden 41,41 Milliarden JPY gegenüber 41,81 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at