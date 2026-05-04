Mitsubishi stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mitsubishi hat am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 52,18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 31,31 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5 234,95 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 4 674,33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 210,92 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Mitsubishi ein Gewinn pro Aktie von 236,97 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Mitsubishi 18 916,00 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 18 617,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at