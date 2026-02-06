Mitsubishi stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mitsubishi hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Mitsubishi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 66,87 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 52,93 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Mitsubishi mit einem Umsatz von insgesamt 5 043,21 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4 588,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,91 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at