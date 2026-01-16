Mitsubishi Aktie
WKN: 857124 / ISIN: JP3898400001
|
16.01.2026 14:18:43
Mitsubishi to buy Texas, Louisiana shale gas assets for US$7.5 billion
This will give it a substantial natural gas operation near the US Gulf Coast and the energy export facilities developed thereWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Nachrichten zu Mitsubishi Corp.
|
03.11.25
|Ausblick: Mitsubishi stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Mitsubishi zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.08.25
|Mitsubishi blames high turbine costs for its retreat from offshore wind projects (Financial Times)
|
03.08.25
|Ausblick: Mitsubishi legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.07.25
|Erste Schätzungen: Mitsubishi stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.07.25
|Record Japanese M&A streak powers on with $1bn Mitsubishi salmon catch (Financial Times)
Analysen zu Mitsubishi Corp.
