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04.08.2026 06:31:29
Mitsubishi UFJ Financial Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Mitsubishi UFJ Financial Group hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 71,77 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 47,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3 486,40 Milliarden JPY – ein Plus von 18,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mitsubishi UFJ Financial Group 2 939,83 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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