Mitsubishi UFJ Financial Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mitsubishi UFJ Financial Group veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,44 Prozent auf 20,67 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,41 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 83,39 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 83,02 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at