Mitsubishi UFJ Financial Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mitsubishi UFJ Financial Group hat am 03.08.2022 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,068 USD, nach 0,274 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,41 Milliarden USD – ein Plus von 18,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mitsubishi UFJ Financial Group 13,80 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at