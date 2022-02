Mitsubishi UFJ Financial Group legte Quartalsergebnis vor

Mitsubishi UFJ Financial Group lud am 03.02.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,197 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,152 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,24 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 4,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Experten hatten einen Gewinn von 0,132 USD je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 8,32 Milliarden USD erwartet.

