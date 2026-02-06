|
Mitsubishi UFJ Financial Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Mitsubishi UFJ Financial Group hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mitsubishi UFJ Financial Group 0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mitsubishi UFJ Financial Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,29 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 19,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
