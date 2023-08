Mitsubishi UFJ Financial Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Mitsubishi UFJ Financial Group lud am 02.08.2023 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 46,44 JPY gegenüber 9,03 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 1 241,30 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 42,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2 163,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 31,22 JPY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 1 012,08 Milliarden JPY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at