Mitsubishi UFJ Financial Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Mitsubishi UFJ Financial Group lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Mitsubishi UFJ Financial Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 65,52 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 60,19 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3 210,41 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3 173,01 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at