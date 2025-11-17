Mitsubishi UFJ Financial Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mitsubishi UFJ Financial Group gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 21,77 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,26 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at