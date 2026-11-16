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16.11.2026 06:31:29
Mitsubishi UFJ Financial Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Mitsubishi UFJ Financial Group hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,74 Milliarden USD – eine Minderung von 1,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22,02 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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