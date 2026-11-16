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16.11.2026 06:31:29
Mitsubishi UFJ Financial Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Mitsubishi UFJ Financial Group hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 72,96 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 65,51 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Mitsubishi UFJ Financial Group 3 462,93 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3 246,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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