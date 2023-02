Mitsubishi UFJ Financial Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mitsubishi UFJ Financial Group äußerte sich am 03.02.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,072 USD gegenüber 0,196 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 57,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,31 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 12,22 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,156 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 7,71 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at