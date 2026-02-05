Mitsubishi UFJ Financial Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mitsubishi UFJ Financial Group hat sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 45,83 JPY gegenüber 42,16 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3 280,75 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3 014,92 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at