Mitsubishi UFJ Financial Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mitsubishi UFJ Financial Group hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 54,28 JPY gegenüber 10,16 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3 242,89 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2 904,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mitsubishi UFJ Financial Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 213,17 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 160,01 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,71 Prozent auf 12 566,66 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12 656,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at