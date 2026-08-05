Mitsubishi UFJ Financial Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mitsubishi UFJ Financial Group hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie vermeldet.

Mitsubishi UFJ Financial Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,88 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at