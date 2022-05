Mitsubishi UFJ Financial Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mitsubishi UFJ Financial Group hat am 17.05.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,027 USD sowie einem Umsatz von 7,37 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,685 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,556 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Mitsubishi UFJ Financial Group im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 14,92 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 47,08 Milliarden USD im Vergleich zu 55,33 Milliarden USD im Vorjahr.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,734 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 50,61 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at