17.11.2025 06:31:29
Mitsubishi UFJ Lease Finance: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Mitsubishi UFJ Lease Finance lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 21,96 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 15,70 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Mitsubishi UFJ Lease Finance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 542,92 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 539,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
